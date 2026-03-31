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La grosse mise en garde de l’Egypte envers Mohamed Salah

Par Josué Cassé
1 min.
Mohamed Salah avec Arne Slot @Maxppp

Mohamed Salah va quitter Liverpool à la fin de la saison. Reste désormais à savoir où l’ailier des Reds poursuivra sa carrière. Ces dernières semaines, de nombreuses rumeurs circulent à son sujet. Paris, Munich, l’Italie, la MLS ou encore l’Arabie saoudite… les pistes ne manquent pas. Interrogé au sujet de l’avenir du joueur de 33 ans, le directeur de l’équipe nationale égyptienne, Ibrahim Hassan, a toutefois mis en garde l’intéressé. « Personnellement, je préférerais qu’il reste en Europe », a déclaré Hassan à On Sports.

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Et d’ajouter : « j’ai entendu parler d’offres du Paris Saint-Germain, du Bayern Munich et de clubs du Championnat italien. Un transfert en Major League ? Il serait bien trop loin des projecteurs. On ne se souviendrait pas plus de Salah que je ne me souviens de (Lionel) Messi aujourd’hui, je n’essaie même pas de le regarder ». Avant de conclure : « s’il ne reçoit pas d’offres d’Europe, alors un transfert vers la ligue saoudienne serait une bonne option, surtout avec de grands noms tels que Cristiano (Ronaldo) ». Les cartes sont désormais entre les mains de Salah.

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