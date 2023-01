Coupe du Monde 2022, Argentine : Lionel Scaloni balance sur Emiliano Martinez

La suite après cette publicité

Il y a un mois, Emiliano Martinez (30 ans) se préparait à affronter le défi le plus important de sa carrière. En effet, le portier était à la veille de disputer la finale de la Coupe du Monde avec son pays, l’Argentine. Une finale que l’Albiceleste a remporté le 18 décembre 2022 face à la France au terme d’une rencontre époustouflante (3-3, 4 à 2 aux t.a.b). Sur le toit du monde, Dibu Martinez a fêté ça comme il se doit. Même un peu trop. En effet, il a multiplié les provocations déplacées durant les célébrations au Qatar comme en Argentine.

Emiliano Martinez, champion de la provocation

Outre Aurélien Tchouaméni, qu’il a taclé verbalement, il a surtout ciblé Kylian Mbappé, qui avait jugé le niveau du foot sud-américain plus faible qu’en Europe. On a donc vu Martinez porter un poupon avec le visage de KM7 lors de la parade en Argentine. Culotté puisque l’attaquant du PSG lui a tout de même collé trois buts en finale, sans compter le pénalty qu’il a transformé lors de la séance des tirs au but. Si Mbappé n’a pas souhaité répondre, d’autres l’ont fait pour lui. En effet, Patrick Vieira ou encore Unai Emery, entraîneur du gardien à Aston Villa et ancien coach de KM7 à Paris, l’ont critiqués.

La presse britannique a même annoncé qu’Emery ne voulait plus de lui. Mais le champion du monde argentin est toujours chez les Villans. Après un passage sur le banc, il a retrouvé les terrains. Il a d’ailleurs croisé Hugo Lloris lors du match face à Tottenham. Des retrouvailles qui ont été glaciales. Auteur de deux rencontres depuis le Mondial, il a été célébré par ses supporters lors de son retour face à Wolverhampton le 4 janvier dernier (1-1). Petit à petit, celui qui a été élu meilleur gardien de la Coupe du Monde 2022 retrouve le calme et la tranquillité.

Scaloni évoque le cas de Dibu Martinez

Il a seulement fait parler de lui en Angleterre car il a déboursé environ 25 000 euros pour acheter un chien de garde entraîné par les forces spéciales pour veiller sur sa maison de luxe et ses trophées dont sa médaille. Mais ce mardi, Emiliano Martinez est à nouveau au centre de l’attention. Interrogé lors de l’émission "El Partidazo" sur la Cadena COPE, Lionel Scaloni s’est exprimé au sujet de son joueur. Et le sélectionneur de l’équipe d’Argentine, nation qui fait l’objet d’une enquête de la part de la FIFA pour "comportements offensants"; a fait une mise au point claire et précise sur le gardien né en 1992. Ses propos sont relayés par Marca.

«Il y a des attitudes dont le Dibu Martinez n’est sûrement pas fier, mais c’est un garçon spectaculaire. C’est un gamin. C’est incroyable à quel point il est bon, vous devriez le connaître (…) C’était une des découvertes qui nous ont donné énormément de joie. Il a une personnalité qui a beaucoup apporté au groupe. Il y a des comportements… mais c’est un gamin.» Lionel Scaloni a donc défendu son joueur tout en reconnaissant qu’il n’avait pas forcément eu une bonne attitude après la victoire finale face aux Bleus. Un message cash qu’a certainement entendu le principal intéressé.