Qualifs CdM 2026 : le retourné acrobatique exceptionnel de Scott McTominay

L’Écosse reçoit actuellement le Danemark pour la finale du groupe C. Et les Britanniques ont fait un premier pas vers une qualification directe pour la Coupe du Monde 2026 grâce au milieu du Napoli Scott McTominay.

Dès la troisième minute, le milieu de terrain de 28 ans a ouvert le score d’un magnifique retourné acrobatique. Un but qui permet provisoirement à l’Écosse de mener et de prendre la première place du classement et donc d’être directement qualifiée.