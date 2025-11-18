Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

Qualifs CdM 2026 : le retourné acrobatique exceptionnel de Scott McTominay

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Scott McTominay, avec le maillot de l'Écosse. @Maxppp
Écosse 1-0 Danemark

L’Écosse reçoit actuellement le Danemark pour la finale du groupe C. Et les Britanniques ont fait un premier pas vers une qualification directe pour la Coupe du Monde 2026 grâce au milieu du Napoli Scott McTominay.

L'Équipe
Le but de la soirée pour McTominay !

Le milieu du Napoli montre très haut pour aller frapper ce retourné contre le Danemark, pour le moment, l'Ecosse verra le Mondial
Dès la troisième minute, le milieu de terrain de 28 ans a ouvert le score d’un magnifique retourné acrobatique. Un but qui permet provisoirement à l’Écosse de mener et de prendre la première place du classement et donc d’être directement qualifiée.

Pub. le - MAJ le
