OM, Bruno Genesio : «l’équipe progresse pas assez vite mais il y a de l’espoir»

14e de Ligue 1 et battu lors de ses trois derniers matchs de Ligue 1, l’OM espère renouer avec la victoire ce soir pour son entrée en lice en Ligue Europa face à Besiktas. Avant la rencontre, Bruno Genesio a évoqué les difficultés du moment au micro de Canal+, tout en affichant son optimisme pour la suite.

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«On a des résultats qui ne sont pas ceux qu’on espérait mais malgré tout, il y a des choses positives à retenir même si seul le résultat compte. L’équipe avance, progresse, pas assez vite, mais il y a de l’espoir. C’est une chance de jouer la Coupe d’Europe pour se changer du championnat, élever notre niveau, montrer qu’on a des choses à faire dans cette compétition et concerner des joueurs qui n’avaient pas eu le temps de se montrer»