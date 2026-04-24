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Alexis Dos Santos plaît en Ligue 2

Par Jordan Pardon
1 min.
dossss @Maxppp

Après William Harhouz, parti au Mans l’été dernier, l’US Saint-Maur (2e de N2) pourrait encore fournir des clubs d’au-dessus. Selon nos informations, le profil d’Alexis Dos Santos plaît à plusieurs formations de N1 et de L2. Passé par le centre de formation d’Amiens, où il n’avait pas été conservé en 2021, le milieu de 24 ans avait pris le pari de tenter l’aventure en Grèce, puis en Italie.

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Des expériences formatrices sur lesquelles Dos Santos s’est appuyé à son retour en France, du côté de l’US Saint-Maur, où ses prestations en N2 cette saison ne passent pas inaperçues. Selon nos informations, le milieu d’1m80, passeur décisif à trois reprises sur ses quatre derniers matchs, est pisté par Dijon, Valenciennes, Guingamp, Grenoble ou encore Annecy.

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