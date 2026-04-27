PSG : le soutien spécial de l’Hôtel de Ville de Paris avant le Bayern

La Mairie de Paris affiche son soutien au Paris Saint-Germain avant sa demi-finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich. Désormais dirigée par Emmanuel Grégoire, la municipalité a apaisé ses relations avec le club, autrefois tendues sous Anne Hidalgo. Le maire, favorable à la vente du Parc des Princes, a multiplié les signes de rapprochement avec la direction parisienne.

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Selon RMC Sport, deux kakémonos rouge et bleu seront installés sur la façade de l’Hôtel de Ville jusqu’au match retour. Cette initiative vise à montrer que toute la ville soutient le PSG, engagé pour la troisième année consécutive dans le dernier carré européen, tandis que des discussions doivent se poursuivre sur l’avenir du stade.

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