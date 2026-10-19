PL : Tottenham remporte sa première victoire de la saison contre Coventry

Tottenham tient enfin sa première victoire de la saison. Dans un duel entre deux équipes du bas de tableau, les Spurs ont pris les devants face à Coventry grâce à Maddison, qui a rapidement ouvert le score au Tottenham Stadium (1-0, 14e). Malgré cet avantage précoce, les Spurs n’ont pas réussi à creuser l’écart avant la pause. Au retour des vestiaires, Rudoni a remis Coventry à égalité (1-1, 49e).

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Mais les hommes de De Zerbi ont bien réagi puisque Marmoush a redonné l’avantage à Tottenham peu après (2-1, 58e). Tottenham a été en difficulté, mais a bien tenu et Davies a inscrit le but du break dans les arrêts de jeu (90e+3) pour aller chercher sa première victoire et sortir de la zone rouge, avant un déplacement périlleux à Chelsea. De leur côté, les Bantams restent à la 16e place avant d’affronter Fulham.