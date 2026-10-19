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Premier League

PL : Tottenham remporte sa première victoire de la saison contre Coventry

Par Samuel Zemour
1 min.
Roberto De Zerbi en discussions avec Mateus Fernandes @Maxppp
Tottenham 3-1 Coventry

Tottenham tient enfin sa première victoire de la saison. Dans un duel entre deux équipes du bas de tableau, les Spurs ont pris les devants face à Coventry grâce à Maddison, qui a rapidement ouvert le score au Tottenham Stadium (1-0, 14e). Malgré cet avantage précoce, les Spurs n’ont pas réussi à creuser l’écart avant la pause. Au retour des vestiaires, Rudoni a remis Coventry à égalité (1-1, 49e).

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Mais les hommes de De Zerbi ont bien réagi puisque Marmoush a redonné l’avantage à Tottenham peu après (2-1, 58e). Tottenham a été en difficulté, mais a bien tenu et Davies a inscrit le but du break dans les arrêts de jeu (90e+3) pour aller chercher sa première victoire et sortir de la zone rouge, avant un déplacement périlleux à Chelsea. De leur côté, les Bantams restent à la 16e place avant d’affronter Fulham.

Pub. le - MAJ le
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