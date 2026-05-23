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Liga

Real Madrid - Athletic Bilbao : les compositions officielles

Par Aurélien Bayard
1 min.
Alvaro Arbeloa @Maxppp
Real Madrid 3-1 Bilbao

Pour cette ultime journée de Liga, le Real Madrid accueille l’Athletic Bilbao (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h), un match presque pour du beurre. En effet, qu’importe le résultat, les Merengue ne bougeront pas de la deuxième place. Il n’y a que les Basques qui peuvent espérer un énorme concours de circonstance pour accrocher une place qualificative pour la Conference League.

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Alvaro Arbeloa utilise un 4-4-2 où Mbappé et Gonzalo Garcia sont associés en pointe. Le jeune Thiago Pitarch sera au milieu avec Bellingham. Mastantuono se placera en tant que milieu droit et de l’autre côté il y aura Valverde. Ernesto Valverde mise sur un 4-2-3-1. Unai Simon laisse sa place à Padilla pour qu’il puisse avoir sa première apparition de la saison en Liga. Inaki Williams est placé sur l’aile droite et devra abreuver de bon ballon Guruzeta. Adama fête sa deuxième titularisation de suite.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Asencio, Alaba, Carreras - Mastantuono, Thiago, Bellingham, Valverde - Gonzalo, Mbappé

Athletic Bilbao : Padilla - Vivian, Yeray, Paredes, Adama - Jaurezigar, Galarreta - Williams, Unai G, Navarro - Guruzeta

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Real Madrid

4-4-2
Officielle

Bilbao

4-2-3-1
Officielle
Pub. le - MAJ le
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