Serie A : l'AC Milan arrache le nul contre le Genoa grâce à Kalulu, l'Inter bat le Napoli

Suite de la douzième journée de Serie A ce mercredi soir avec six matches au programme à 20h45. Toujours invaincu en championnat, l'AC Milan affrontait le Genoa au Stadio Luigi Ferraris. Alors que Destro a signé un doublé pour les locaux (47e, 60e), les Rossoneri ont finalement pris un point grâce à Calabria (52e) et surtout l'ancien Lyonnais Kalulu (83e, 2-2). Un but ultra-important qui permet au club milanais de conserver sa première place et son invincibilité.

Dans les autres matches, l'Inter et le Napoli croisaient le fer à San Siro et les Nerazzurri ont eu le dernier mot puisque Lukaku a marqué sur penalty (71e, 1-0). Avec cette victoire, l'équipe d'Antonio Conte conforte sa seconde place au classement. Sinon, la Fiorentina et Sassuolo se sont notamment quittés sur un match nul (1-1), alors que l'Hellas Vérone a perdu contre la Sampdoria (1-2). A noter également le match nul entre La Spezia et Bologne (2-2) avec un penalty manqué par Barrrow à la 90e+6 pour les visiteurs après son égalisation quatre minutes plus tôt !

Le classement de Serie A ici.

Les résultats de 20h45 :