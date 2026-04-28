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Ligue des Champions

PSG-Bayern : les superbes cadeaux de Dembélé et Upamecano aux familles d’Evreux

Par Valentin Feuillette
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp
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À l’occasion de la demi-finale de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano vont offrir un moment inoubliable aux habitants de leur quartier natal à Évreux. Les deux internationaux français ont financé le déplacement de deux cars jusqu’au Parc des Princes, accompagnés de places pour le match et de maillots, permettant à de nombreux jeunes et familles d’assister à cet événement exceptionnel.

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Rivaux sur le terrain mais complices en dehors, les deux joueurs entretiennent une ambiance bon enfant, faite de petites piques et de souvenirs communs. Dans leur quartier de la Madeleine, partagé entre les couleurs parisiennes et munichoises, l’essentiel reste la fierté de voir deux enfants du coin atteindre ce niveau. Pour les supporters présents, peu importe le vainqueur, l’espoir est surtout de voir l’un d’eux aller au bout et ramener le trophée européen.

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