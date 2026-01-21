Benfica : José Mourinho croit en un exploit contre le Real Madrid

Benfica est passé à côté de son sujet ce soir. En déplacement sur la pelouse de la Juventus, le club de José Mourinho s’est incliné 2-0, avec notamment un penalty complètement manqué de Pavlidis à dix minutes du terme qui aurait pu relancer la fin de rencontre. Au lieu de cela, les Águias occupent la 29e place et se retrouvent en balance défavorable pour la qualification pour les barrages. Il faudra aller chercher le sésame à domicile contre le Real Madrid dans une semaine.

«Je pense que c’est difficile de gagner mais pas impossible, analyse José Mourinho auprès de Canal + après la rencontre. Je ne sais pas en revanche si le nombre de points suffirait. Notre objectif est de gagner tous les matchs, car c’est la mentalité de Benfica et d’un grand club.» En plus de la victoire, il faudra un sacré concours de circonstances pour voir les Lisboètes accéder au tour suivant. Les temps sont durs pour Benfica et Mourinho.