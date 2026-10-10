PSG : Luis Enrique défend sa gestion d’effectif contre Le Mans

Vainqueur du Mans (3-1), le Paris Saint-Germain a assuré l’essentiel en enchainant un troisième succès consécutif en Ligue 1. Au coup de sifflet final, Luis Enrique a tenu à saluer la prestation de son adversaire. « La première chose que je veux souligner, c’est que Le Mans a très bien joué, avec beaucoup de courage. Je dois féliciter leur entraîneur. C’était compliqué, mais on a fait tout ce qu’il fallait pour gagner », a expliqué le technicien espagnol.

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Questionné sur l’impact des remplaçants et la gestion de son effectif dans un calendrier chargé, l’entraîneur parisien a assuré que le scénario aurait été identique avec un onze de départ différent. « Je suis sûr que si on avait fait l’inverse, si les Quatre Fantastiques (Kvarasthelia, Vitinha, Fabián Ruiz, Zaïre-Emery) avaient démarré, on aurait été dans la même situation. C’est comme ça, le football. Ce n’est pas facile, ce type de match. C’est important pour nous de continuer à gagner. Ce sont trois points importants ».