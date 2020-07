Amicaux : Nice gagne enfin, le LOSC s'incline en Belgique

Après des matches amicaux plus que compliqués et des performances décevantes lors du Trophée Veolia (3 défaites, 1 nul), les hommes de Patrick Vieira se déplaçaient sur la pelouse du Standard de Liège et ont décroché leur première victoire dans ces matches de préparation. Des réalisations de Dolberg et Kamara ont permis aux Niçois de l’emporter malgré la réduction du score d’Avenatti pour les Belges (2-1).

Une seconde bonne nouvelle donc pour Patrick Vieira et ses hommes qui apprenaient hier leur qualification pour la prochaine Ligue Europa, profitant de la victoire des Parisiens en finale de Coupe de France face à l'AS Saint-Étienne (1-0). Dans les autres rencontres amicales de la soirée, le LOSC de Christophe Galtier s’inclinait sur la pelouse de son voisin belge, le FC Bruges (2-0). Un duel 100 % français était également à l’honneur et voyait Angers et Bordeaux se quitter sur un score nul (1-1).