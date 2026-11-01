Liga
Real Madrid : quand Aurélien Tchouameni fait une victime en tribunes
1 min.
@Maxppp
La puissance de frappe d’Aurélien Tchouaméni a fait des dégâts ce dimanche à Santander. À l’occasion de la rencontre entre le Racing et le Real Madrid, le milieu de terrain français s’est, en effet, essayé à une frappe qui a terminé sa course dans les tribunes. Un jeune enfant a malheureusement fait les frais de cette tentative, comme le montre une séquence relayée sur les réseaux sociaux.
La suite après cette publicité
DAZN France @DAZN_FR – 17:40
😮 | La frappe d’Aurélien Tchouaméni fait une victime en tribunes… 👀 #RacingRealMadrid #LALIGAVoir sur X
Suivez la rencontre en direct sur DAZN 📲
Suivez la rencontre en direct sur DAZN 📲
Titulaire avec les Merengues pour ce déplacement à El Sardinero, le milieu de terrain des Bleus a ainsi fait parler de lui d’une manière plutôt inattendue. Une image insolite qui a rapidement attiré l’attention des supporters, alors que le Real Madrid était largement devant au tableau d’affichage.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Antoine Griezmann snobe la presse française : « je ne veux pas parler, je ne veux plus parler à personne »
Explorer