Real Madrid : quand Aurélien Tchouameni fait une victime en tribunes

La puissance de frappe d’Aurélien Tchouaméni a fait des dégâts ce dimanche à Santander. À l’occasion de la rencontre entre le Racing et le Real Madrid, le milieu de terrain français s’est, en effet, essayé à une frappe qui a terminé sa course dans les tribunes. Un jeune enfant a malheureusement fait les frais de cette tentative, comme le montre une séquence relayée sur les réseaux sociaux.

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Titulaire avec les Merengues pour ce déplacement à El Sardinero, le milieu de terrain des Bleus a ainsi fait parler de lui d’une manière plutôt inattendue. Une image insolite qui a rapidement attiré l’attention des supporters, alors que le Real Madrid était largement devant au tableau d’affichage.