Tottenham : Davinson Sanchez victime de racisme sur les réseaux sociaux

C’est malheureusement un fléau qui touche les footballeurs depuis quelque temps : les injures racistes sur les réseaux. Cette fois-ci, c’est Davinson Sanchez qui en a été victime. Après le match nul 2-2 face à Newcastle, le défenseur colombien de Tottenham a été victime d’insultes racistes sur les réseaux sociaux.

Encore une fois, un joueur aura été victime de racisme sur les réseaux sociaux après un match de football et c’est une nouvelle fois en Premier League. Davinson Sanchez a réagi aux insultes racistes dont il a été victime après le match de ce week-end. « Rien ne change » a-t-il écrit sur son compte Instragam. Les Spurs ont soutenu publiquement leur joueur et ont déclaré vouloir que «les plateformes de médias sociaux prennent des mesures ».

We are disgusted by the racist messages received by Davinson Sanchez today and are calling on social media platforms to take action.



We stand with you, @daosanchez26, and all those continuing to suffer abuse online. pic.twitter.com/jb31Z9zNZL