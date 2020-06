Dieumerci Mbokani regrette vraiment d'être allé à Monaco

Aujourd'hui âgé de 34 ans, Dieumerci Mbokani sort de deux saisons prolifiques avec Antwerp (29 buts en 59 matches de championnat belge). Mais à l'heure d'évoquer sa carrière (il veut resigner à Antwerp pour deux ans sinon il s'en ira), l'attaquant congolais est revenu sur ses expériences. Et quand le journaliste lui demande s'il regrette de ne pas avoir connu de très grands clubs après son éclosion au Standard de Liège, Mbokani a confié que c'était en partie dû à une erreur de choix.

«Cela n’a rien à voir avec cela. Seulement, j’ai fait des mauvais choix. Le plus mauvais a été d’aller à Monaco (il y est resté 6 mois) au lieu de signer à Liverpool, en 2010. Je n’avais plus qu’à signer le contrat. Demandez à Lucien (d’Onofrio). Jovanovic, lui, l’a fait. Liverpool n’avait pas le niveau actuel, mais quand même…», a-t-il indiqué dans les colonnes de la Dernière Heure. Les Asémistes n'en gardent pas non plus un grand souvenir (1 but en 10 matches de Ligue 1).