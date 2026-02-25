Nice : la grosse mise au point de Rivère après ses propos sur Ligue 1+
Il fallait calmer les esprits et Jean-Pierre Rivière l’a fait de manière spontanée. En effet, le président de l’OGC Nice a tenu à clarifier ses propos après son interview dans Nice-Matin lorsqu’il avait déclaré qu’il s’agissait d’une erreur stratégique. « Ligue 1+, c’est une chaîne qui marche bien, qui a de très bons journalistes. Il n’y a pas de débat sur le sujet de Ligue 1+, et la qualité du produit. Ce que je dis dans l’interview à Nice Matin, c’est que je pense que le choix de faire Ligue 1+, c’était une erreur stratégique ». Selon lui, un accord restait possible avec Canal+ malgré les tensions avec la Ligue de Football Professionnel. « On a discuté plusieurs fois avec des business plans précis, très clairs, alors effectivement avec beaucoup moins d’argent que ne donnait à l’époque DAZN, mais il y avait pour moi la bonne voie à prendre, et notamment beaucoup plus d’abonnés avec Canal que ce qu’on aurait pu imaginer par d’autres voies ».
Avant d’ajouter un second propos sur la chaîne, plus personnel. « Dans un premier temps, j’ai discuté seul avec Canal. Mais chaque fois qu’on avait des réunions entre clubs de Ligue 1, c’était toujours la même question qui revenait. "Est-ce que Canal peut revenir ou pas ?". Donc à un moment, il était nécessaire d’avoir la réponse à cette question et j’ai fait une démarche personnelle au nom de personne et confidentielle », a-t-il conclu dans l’émission, notifiant aussi le professionnalisme de Nicolas de Tavernost pour récupérer les droits TV du Mondial 2026.
