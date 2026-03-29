Patrice Motsepe et la CAF envoient un nouveau message au Sénégal !

La CAF n’a sûrement jamais fait autant parler d’elle que maintenant. Plus de deux mois après une finale de CAN qui a tourné au fiasco après la victoire polémique du Sénégal, la CAF a décidé, à l’issue d’une commission d’appel, de donner le titre au Maroc sur tapis vert. Une rectification qui a provoqué un tollé et qui a entraîné de vives contestations en Afrique. Le Sénégal, qui a déposé un recours auprès du TAS, a fait fi de cette décision et s’est auto-proclamé champion d’Afrique ce samedi au Stade de France. En parallèle, chaque prise de parole de la CAF est scruté de très près.

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La CAF veut renforcer la qualité des arbitres en Afrique

Ce dimanche, au Caire en Egypte, un comité exécutif de la CAF se tenait afin de faire de grandes annonces sur l’actualité du football africain. En amont de ce Comex, Véron Mosengo-Omba, secrétaire général historique de la Confédération depuis plus de trois décennies, a annoncé son départ et a été remplacé en intérim par le Nigérian Samson Adamu. Mais voilà, Patrice Motsepe, le boss du football africain, n’était clairement pas attendu sur ça ce dimanche. Alors que toute l’Afrique souhaite une prise de position et des éclaircissements de la part du dirigeant sud-africain, ce dernier avait une tribune de plus d’une heure ce dimanche pour s’exprimer totalement sur la situation brûlante en Afrique après la dernière finale de la CAN.

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Dans un premier temps, le Comex a décidé d’annoncer un changement majeur pour les arbitres. Dans un communiqué paru sur son site, la CAF a expliqué que plusieurs réformes allaient entrer en jeu pour renforcer le niveau de l’arbitrage en Afrique : «la Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé ce jour la mise en œuvre d’une série de réformes et d’améliorations de ses Statuts et Règlements, destinées à renforcer la confiance et la crédibilité des arbitres africains, des opérateurs VAR ainsi que des instances juridictionnelles de l’organisation, notamment le Jury Disciplinaire et la Commission d’Appel.» En complément à ce communiqué, Patrice Motsepe a expliqué qu’il souhaitait accompagner l’arbitrage en Afrique : «les arbitres africains font partie des meilleurs du monde. Il faut les former, il faut bien les payer. On va continuer à professionnaliser nos arbitres. On doit prendre nos responsabilités. Je suis confiant pour notre réussite.» Mais voilà, malgré ces belles promesses, Motsepe n’était pas encore attendu sur ça. Il fallait désormais s’exprimer sur le sujet pressant de la dernière finale de CAN entre le Sénégal et le Maroc.

Patrice Motsepe va se rendre au Sénégal dans les prochaines semaines

Dès lors, le propriétaire des Mamelodi Sundowns a parlé de la dernière finale et de la décision prise par la commission d’appel de la CAF. Et il a profité de cette audience pour appeler à l’union sacrée du football africain : «on doit passer à autre chose. On doit continuer à travailler pour développer le football africain. On doit supporter chaque nation qui va disputer la Coupe du monde.» Dans la foulée de cette première suggestion, Motsepe a ensuite expliqué qu’il allait oeuvrer pour éviter que le Sénégal ne se sente injustement traité. Se disant impressionner par la présence en masse des supporters sénégalais au Maroc et de l’ambiance mise par ces derniers lors de la dernière CAN, le patron du football africain a expliqué que la dernière finale entre le Maroc et le Sénégal ne doit pas diviser le football africain :

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«Mon message, c’est : nous sommes avec vous, on vous soutient. Nous sommes tous Africains. Beaucoup de Sénégalais vivent au Maroc. J’ai dit le même message aux Marocains. On ne va pas se servir du football pour diviser les gens, cela doit rassembler.» Dans la foulée de ce message de paix, Motsepe a annoncé qu’il allait se rendre au Sénégal dans les prochaines semaines afin de rencontrer les dirigeants du football sénégalais. Sur la question du TAS et du jugement rendu par ce dernier, Motsepe a conclu en expliquant que "quelque soit la décision du TAS, nous la respecterons." Ensuite interrogé par quelques journalistes véhéments sur ses rapports avec le Maroc, le Sud-Africain s’est esclaffé avant d’affirmer qu’il traitait chaque nation de la manière la plus juste et équitable possible : «notre engagement envers une tolérance zéro pour la corruption a été reconnu et récompensé par les nombreux sponsors et partenaires que nous avons gagnés. Ce qui n’est pas non plus négociable, c’est notre engagement et notre détermination à traiter chaque association membre de manière égale et équitable. En aucun cas, une association membre ne sera traitée préférentiellement ou privilégiée par rapport à toute autre association membre.» Voilà qui est dit.