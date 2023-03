Real Madrid : Eden Hazard à la peine… avec la Castilla

La suite après cette publicité

Eden Hazard continue de manger son pain noir. Le Belge, qui n’a plus participé à la moindre rencontre du Real Madrid depuis le 3 janvier dernier et une victoire en Coupe du Roi face à Cacereno (0-1), n’a pas laissé un souvenir impérissable lors de la séance d’entraînement de ce mercredi. Alors que l’effectif professionnel était opposé à la Castilla, en marge de la rencontre de Liga face au Real Valladolid, dimanche (16h15), l’ancien joueur de Chelsea a donné le sentiment d’être surpassé physiquement.

Le média madrilène Relevo rapporte qu’Eden Hazard était, pour faire un euphémisme, actif mais pas productif. Lors de cette opposition d’une heure, le joueur de 32 ans est apparu emprunté physiquement, peinant à faire des différences et à éliminer des joueurs de la réserve du Real Madrid. Tout l’inverse de Karim Benzema, affûté et visiblement prêt pour les prochaines échéances importantes du club, face au Barça en 1/2 finale retour de Coupe du Roi, dans 6 jours, puis contre Chelsea, en 1/4 de finale de Ligue des Champions, 7 jours plus tard.

À lire

