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Hervé Renard licencié par l’Arabie saoudite !

Par Josué Cassé
Hervé Renard lors d'une rencontre entre le Qatar et l'Arabie Saoudite @Maxppp

Gros retournement de situation pour l’avenir d’Hervé Renard. Alors qu’il était censé rester à son poste de sélectionneur de l’Arabie saoudite, le technicien français de 57 ans a finalement été démis de ses fonctions, ce vendredi, à moins de deux mois de la Coupe du monde (11 juin-19 juillet).

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Selon les dernières informations de RMC Sport, Hervé Renard a été licencié avec effet immédiat par le président de la Fédération saoudienne et ne sera donc pas sur le banc pour le Mondial 2026. Il va désormais falloir s’activer pour trouver son remplaçant…

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