Le FC Metz donne des nouvelles de Toifilou Maoulida, victime d’un malaise avec les U17

Victime d’un malaise à Torcy il y a une dizaine de jours, le coach des U17 Nationaux du FC Metz, Toifilou Maoulida, avait été évacué à l’hôpital. Ce soir, l’actuel 18e de Ligue 1 a publié un communiqué afin de donner des nouvelles de l’ancien attaquant de l’OM.

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«Lors du match de championnat U17 disputé le dimanche 15 mars à Torcy, Toifilou Maoulida, éducateur au Centre de formation du FC Metz, a été victime d’un malaise. Pris en charge rapidement par les secours, il a été transporté à l’hôpital afin d’y subir des examens de contrôle. L’évolution encourageante de son état de santé l’amène aujourd’hui à aborder sa phase de rééducation avec un mental d’acier pour retrouver dès que possible ses jeunes joueurs. Le FC Metz et Toifilou tiennent à remercier chaleureusement le club de Torcy, les officiels de la FFF, les services de secours, les dirigeants et membres du staff U17 et toutes les personnes présentes pour leur réactivité et leur professionnalisme ainsi que celles et ceux ayant manifesté, de près ou de loin, leur soutien et leurs encouragements», indique le club mosellan sur son site officiel.