La Fédération française de football pourrait bientôt se retrouver face à une question majeure de gouvernance. Alors que Gianni Infantino brigue un nouveau mandat à la présidence de la FIFA, Philippe Diallo a créé la surprise en acceptant de porter la candidature soutenue par l’UEFA. Réunie ce lundi, l’instance européenne a officiellement invité le patron du football français à se présenter face au dirigeant italo-suisse, en lui accordant un soutien unanime. Un choix qui a été formellement ratifiée par le comité exécutif de la FFF ce mardi matin. La date limite de dépôt des candidatures à la FIFA est fixée au 18 novembre, tandis que le scrutin se déroulera le 18 mars 2027 à Rabat, au Maroc. Si Diallo venait à remporter cette élection, son avenir à la tête de la Fédération française deviendrait forcément un sujet central. Réélu en décembre 2024 pour un mandat courant jusqu’en 2028, le dirigeant de 63 ans pourrait ainsi laisser son fauteuil vacant bien avant son terme. Une perspective qui ouvre déjà la réflexion sur sa succession et les rapports de force au sein des instances françaises.

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Cette éventualité intervient alors que Philippe Diallo avait construit une équipe dirigeante autour de plusieurs personnalités influentes du football français. Sa réélection de décembre 2024 avait été plus disputée que son accession à la présidence en juin 2023. À l’époque, il avait largement battu Pierre Samsonoff, avant de s’imposer face à ce dernier avec 55,34 % des suffrages contre 44,65 % lors du scrutin suivant. Une opposition qui avait démontré qu’une partie du football amateur et des représentants fédéraux souhaitait une autre orientation. Mais si le départ de Diallo se confirmait, le scénario ne serait pas celui d’une nouvelle élection ouverte à tous les prétendants. Les statuts de la Fédération encadrent précisément la vacance de la présidence et donnent un rôle déterminant au Comité exécutif. Dans cette configuration, Jean-Michel Aulas apparaît immédiatement comme le premier personnage concerné. Le vice-président délégué serait chargé d’assurer provisoirement les fonctions présidentielles, avant qu’une nouvelle désignation intervienne. Reste à savoir s’il souhaiterait transformer cet intérim en présidence de plein exercice ou si d’autres membres du Comex chercheraient à prendre la relève.

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Plusieurs profils plausibles

Le premier nom à surveiller est celui de Jean-Michel Aulas. À 77 ans, l’ancien patron de l’OL occupe une place centrale dans l’organisation fédérale depuis l’arrivée de Philippe Diallo. Vice-président délégué, il est aussi président de la Ligue féminine de football professionnel depuis juillet 2024. Son expérience de dirigeant, son réseau dans le football français et sa connaissance des instances constituent autant d’éléments qui le placent naturellement au premier rang des profils à surveiller. Surtout, son statut lui permettrait d’assurer automatiquement l’intérim en cas de vacance de la présidence, même si Diallo a annoncé que ses dossiers allaient être récupéré par Jean-François Vilotte. Derrière lui, Marc Keller possède un CV intéressant. Le président du RC Strasbourg siège au Comité exécutif depuis 2017 et participe aux discussions stratégiques de la Fédération. Il faisait d’ailleurs partie, avec Aulas, Diallo, Vilotte et Baptiste Malherbe, du groupe chargé de représenter la FFF dans les négociations sur la réforme de la gouvernance du football professionnel en septembre 2026. Son expérience à Strasbourg et son ancrage dans le football professionnel lui donnent une certaine légitimité institutionnelle. Autre personnalité à considérer, Vincent Labrune est membre du Comex en sa qualité de président de la LFP. Il dispose d’un réseau important auprès des clubs professionnels et connaît parfaitement les rapports de force du football français. Sa candidature reste toutefois une hypothèse, sans aucun signe public d’une volonté de prendre la tête de la FFF. Enfin, Baptiste Malherbe et Pascal Parent font partie des dirigeants susceptibles de peser dans une éventuelle recomposition. Le premier préside l’AJ Auxerre et siège au Comex, tandis que le second dispose d’un ancrage important dans le football territorial en tant que président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Aucun de ces profils n’a cependant annoncé vouloir briguer la présidence.

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Que pensez-vous de la possible candidature de Philippe Diallo à la FIFA ? OUI : il a le soutien de l'UEFA et peut faire consensus NON : il a trop peu d'expérience à l'international Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Le règlement fédéral limite toutefois considérablement le champ des possibilités. Selon l’article 21 des statuts de la FFF, en cas de vacance du poste de président, le vice-président délégué est chargé d’exercer provisoirement les fonctions présidentielles. Jean-Michel Aulas assurerait donc automatiquement l’intérim si Philippe Diallo quittait ses fonctions. Mais le texte prévoit que l’élection d’un nouveau président doit intervenir lors de la plus proche Assemblée fédérale. Surtout, le futur patron de la Fédération doit être choisi, sur proposition du Comité exécutif, parmi les membres de cette instance, qui peut être complétée au préalable si nécessaire. Le vote se déroule à bulletin secret et nécessite la majorité absolue des suffrages exprimés. Cette disposition change considérablement la lecture des candidatures potentielles. Pierre Samsonoff ne pourrait ainsi pas prétendre directement à la succession dans la configuration actuelle, puisqu’il ne siège pas au Comex. Pourtant, son score de 44,65 % en décembre 2024 témoigne de l’existence d’une opposition structurée à l’actuelle gouvernance. Il pourrait éventuellement retrouver un rôle dans une recomposition politique, mais devrait d’abord intégrer le Comité exécutif pour être éligible à cette succession. Même constat pour les personnalités extérieures à l’instance. La secrétaire générale Joëlle Monlouis et la trésorière générale Véronique Lainé occupent des fonctions importantes dans l’administration fédérale, mais ne figurent pas parmi les membres du Comex susceptibles d’être choisis pour la présidence dans sa composition actuelle. La succession de Philippe Diallo se jouerait donc avant tout au sein de son propre comité exécutif.