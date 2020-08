PSG : Kylian Mbappé fait ses adieux à Thiago Silva et Eric-Maxim Choupo-Moting

Prolongés exceptionnellement jusqu'à la fin du parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Thiago Silva (35 ans) et Eric-Maxim Choupo-Moting (31 ans) ont désormais quitté le club de la capitale. Si le futur du Camerounais est incertain, le Brésilien est, quant à lui, annoncé à Chelsea. Cet après-midi, Kylian Mbappé a tenu leur adresser un message d'adieu.

« Voilà, c’est la fin. je suis très triste de vous dire au revoir et que votre aventure s’arrête mais aussi très fier d’avoir pu jouer avec vous. Thiago Silva, capitaine, t’es une légende, tu as marqué l’histoire du club. l’un des meilleurs que j’ai pu voir et avec qui j’ai joué. Mr Choupo, tu as été comme un grand frère pour moi pendant 2 ans. les gens ont mis du temps à réaliser quel formidable joueur tu es. Mais t’es avant tout un super mec. Merci beaucoup les gars, vous allez me manquer », a-t-il posté sur son compte Instagram.