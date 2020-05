Séville : la Liga cartonne Ocampos et "les fauteurs de trouble"

La fête à laquelle ont récemment pris part plusieurs joueurs du FC Séville (Lucas Ocampos, Luuk de Jong, Franco Vázquez et Ever Banega) ainsi que leurs compagnes et d'autres individus en Espagne a fait polémique ces dernières heures de l'autre côté des Pyrénées. D'autant plus que le timing a de quoi faire réagir, puisque le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a annoncé samedi que la Liga fera son retour la semaine du 8 juin prochain, alors que les entraînements ont repris il y a une semaine. La Ligue espagnole n'est d'ailleurs pas restée les bras croisés face à cet incident en pleine crise sanitaire où les enjeux liés à la reprise du football sont conséquents.

La Liga a en effet envoyé un communiqué, que s'est procuré El Chiringuito, à ses 42 clubs membres (D1 et D2 espagnole) : «ces dernières heures, nous avons remarqué que certains joueurs n'ont pas respecté les normes sanitaires, ce qui démontre un relâchement à ce stade final du chemin (vers la reprise du championnat). Ils compromettent la fin de la compétition. Tout signe de détente est un manque de respect à la Liga, aux clubs, aux joueurs et aux entraîneurs». Les fauteurs de trouble pourraient être sanctionnés par le FC Séville pour leur manquement au règlement imposé dans le cadre du retour de la Liga très prochainement.