Coupe du Monde 2026, Norvège : l’immense émotion du héros Ørjan Nyland après l’élimination

Héros de la qualification historique contre le Brésil en huitièmes de finale après avoir notamment repoussé le penalty de Bruno Guimarães, Ørjan Nyland a vécu une soirée totalement différente face à l’Angleterre. Malgré plusieurs interventions décisives pour maintenir les siens dans le match, le gardien norvégien n’a pas pu empêcher l’élimination des Vikings en quarts de finale (1-2 après prolongation). Une déception immense pour le portier de 35 ans, qui rêvait de poursuivre l’aventure dans cette Coupe du Monde 2026.

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😱 ¡NYLAND ROMPE A LLORAR JUNTO A SU MUJER E HIJOS TRAS CAER EN CUARTOS DEL MUNDIAL! pic.twitter.com/FNiMTBOnZd — Tiempo de Juego (@tjcope) July 12, 2026

Au coup de sifflet final, l’émotion a pris le dessus. Dévasté par cette sortie aux portes du dernier carré, Ørjan Nyland a fondu en larmes sur la pelouse, avant de partager un moment particulièrement fort avec sa femme et ses enfants venus le soutenir. Une image poignante qui symbolise la fin brutale d’un parcours marquant pour la Norvège, portée par un gardien qui aura longtemps été l’un des grands artisans du parcours de sa sélection.