Rennes explique le choix Stéphan

Le Stade Rennais n’a pas traîné. Après l’annonce du départ de Bruno Genesio, le club breton a décidé de miser sur un revenant : Julien Stéphan. Après avoir quitté la Bretagne en 2021, décision qu’il a regrettée, Stéphan fait donc son retour au Roazhon Park. Et voici comment le SRFC s’y est pris avant de valider le choix Stéphan.

« Les choses se passent tout le temps de la même manière. Les actionnaires nous font confiance. Nous lui avons soumis une liste d’entraîneurs avec des points forts, quelques points faibles. On échange et on a besoin de son aval total. Julien faisait partie d’une liste de 3-4 entraîneurs et le choix s’est penché sur Julien. On s’est mis d’accord rapidement avec Julien. Au-delà de l’intérêt des personnes, c’est l’intérêt du Stade Rennais », a expliqué Olivier Cloarec dans des propos relayés par RMC Sport.