Manchester City : l’annonce tant attendue de Pep Guardiola sur son avenir

Cet après-midi face à Chelsea, Pep Guardiola aura l’occasion de remporter son 17e trophée majeur à la tête de Manchester City. Son équipe disputera une quatrième finale consécutive de FA Cup, et le coach espagnol se rendra pour la 24e fois à Wembley en tant qu’entraîneur des Skyblues. En conférence de presse hier, Guardiola a assuré le show comme souvent, déclarant avec humour que la FA devrait peut-être songer à baptiser une loge VIP à son nom vu la fréquence de ses déplacements à Londres.

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Relancé sur la possibilité que son travail soit davantage salué après son départ de Manchester, Guardiola a répondu : « ils n’ont pas besoin d’attendre mon départ, ils savent que j’ai été divertissant. Je me suis bien amusé. Bien sûr, 19 titres en 10 ans, ce n’est pas mal.» Depuis plusieurs mois, l’avenir de Guardiola occupe une place centrale dans les débats en Angleterre, alors que son contrat court jusqu’en 2027. Si aucune communication officielle n’a été faite pour le moment, ni par le club, ni par le coach, beaucoup imaginent Guardiola partir à un an de la fin de son contrat.

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Guardiola ira au bout de son contrat

Hier, des journalistes ont d’ailleurs essayé de lui faire dire plus que ce qu’il devait, présentant la finale face à Chelsea comme sa probable dernière visite à Wembley avec la casquette d’entraîneur de Manchester City. Mais de manière assez inattendue, le technicien de 55 ans a balayé cette idée d’un revers de la main.

Si ce sera ma dernière visite à Wembley avec Manchester City ? « Impossible, impossible, il me reste une année de contrat », a-t-il lâché dans un large sourire, avant de quitter la salle de conférence de presse hilare. Pour rappel, deux membres importants du staff de Guardiola quitteront le club cet été, à savoir le préparateur physique Lorenzo Buenaventura et l’entraîneur des gardiens de but Xabi Mancisidor. Manchester City aurait de son côté sondé l’adjoint de Guardiola, Pep Lijnders, afin qu’il poursuive l’aventure.