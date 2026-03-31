Bernardo Silva veut poursuivre sa carrière en Europe après Manchester City
Alors qu’il quittera Manchester City à la fin de la saison, Bernardo Silva a clairement fixé sa priorité pour la suite de sa carrière. Évoluant au plus haut niveau depuis 2013, le milieu offensif portugais souhaite continuer à jouer en Europe, selon A Bola. Livre à la fin de son contrat cet été, il écarte les offres venues d’Arabie saoudite ou des États-Unis pour se concentrer sur les championnats européens les plus compétitifs.
Le Portugais de 31 ans, courtisé par la Juventus et le FC Barcelone, privilégie un projet sportif à la hauteur de ses ambitions. Il pourrait bientôt opter pour une destination ambitieuse, lui permettant de rester en sélection portugaise. Ce choix témoigne de sa volonté de continuer à évoluer dans un environnement exigeant et compétitif, en accord avec son niveau actuel.
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