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Ligue des Champions

N’Golo Kanté réagit aux provocations de Matteo Guendouzi contre l’OL

Par Jordan Pardon
1 min.
N'Golo Kanté - Fenerbahçe vs. Beşiktaş @Maxppp
Lyon 1-2 Fenerbahce

Soirée électrique entre l’Olympique Lyonnais et Fenerbahçe (1-2) ce mercredi soir. Après le coup de sifflet final et l’élimination des Gones, une échauffourée générale a éclaté entre les deux équipes. L’attitude provocatrice de Matteo Guendouzi a contribué à faire monter la tension, et l’international tricolore était sur toutes les lèvres après le match. Interrogé sur le sujet au micro de Canal, N’Golo Kanté a déploré la diffusion de telles images.

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«Les incidents ? Ce sont les à-côtés, c’est vrai que ce ne sont pas des images qu’on aimerait voir. Il y a des familles, des jeunes, mais ça reste une bonne qualification pour nous… L’attitude de Guendouzi ? On connait la rivalité avec le club dans lequel Matteo a joué (l’OM), et le club de Lyon. Il y avait un environnement un peu particulier, je pense qu’il a cette réaction… parce que c’est un tout», a exprimé le champion du monde 2018.

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