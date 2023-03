Strasbourg : Marc Keller confirme des discussions avec Chelsea

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé aux Dernières Nouvelles d’Alsace, le président du Racing Club de Strasbourg, Marc Keller a confirmé ce vendredi des discussions autour de l’arrivée de nouveaux investisseurs. «Sur toute cette période, on l’a toujours géré en fonction de nos revenus. Or le stade est à guichets fermés, les buvettes tournent à plein régime, toutes les loges sont vendues. On est arrivé au plafond du développement économique que l’on peut espérer», a tout d’abord expliqué le dirigeant alsacien avant d’ajouter : «je suis plutôt discret, c’est un fait, mais je ne l’ai jamais caché: cela fait deux ans que nous cherchons de nouveaux partenaires pour nous aider à grandir. Et c’est plutôt flatteur de savoir que des investisseurs sérieux s’intéressent à nous.»

Relancé sur le sujet, Keller a notamment confirmé des discussions avec l’actuel propriétaire de Chelsea, Todd Boehly. Une piste parmi d’autres… «Dans cet environnement en permanente évolution, pour rester compétitif ou, mieux encore, pour progresser, il faudra un jour être accompagné. Alors, oui, je rencontre des gens, de Chelsea et d’ailleurs, mais il n’y a rien de fait pour l’instant. Dans le cadre de l’arrivée d’un nouveau partenaire, j’agirai de la même façon (faire passer l’intérêt du club en premier). Les autres actionnaires et moi-même avons le sens des responsabilités et nous serons très vigilants sur le profil des investisseurs intéressés, et ce quelle que soit leur nationalité.» Pour rappel, le RCSA est seizième du classement avec seulement un point d’avance sur la zone de relégation…

À lire

Les propriétaires de Chelsea veulent racheter Strasbourg !