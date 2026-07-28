Amical : le Real Madrid écrase Leganés

Après avoir battu Alcorcon 1-0, le Real Madrid disputait son deuxième match amical de l’été. En face, une autre équipe de la région de Madrid, Leganés, pensionnaire de D2. Les Merengues se sont imposés 4-1 sans trembler. Avec des joueurs comme Güler, Camavinga et Valverde sur le terrain, le Real Madrid a pris l’avantage via Fede Valverde, avant que Gonçalo Garcia ne double la mise.

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Garcia a réduit l’écart pour Leganés avant la pause, et en deuxième période, le Real Madrid a aggravé le score. Franco Mastantuono y est ainsi allé de son but, alors que Pulido, contre son camp, a offert le quatrième but aux Merengues. Le Real Madrid de José Mourinho est reçu 2/2 pour l’instant.