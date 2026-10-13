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Dortmund prolonge Niko Kovac jusqu’en 2029 !

Par Allan Brevi
1 min.
Niko Kovac @Maxppp

Le Borussia Dortmund a officialisé ce mardi la prolongation de Niko Kovac jusqu’au 30 juin 2029. Arrivé au printemps 2025 alors que le club occupait la 11e place de Bundesliga, l’entraîneur croate a rapidement redressé la situation en qualifiant le BVB pour la Ligue des Champions. La saison suivante, il a conduit les Jaune et Noir à la deuxième place du championnat avec 73 points, l’un des meilleurs bilans de l’histoire du club. Ses deux adjoints, Robert Kovac et Filip Tapalovic, prolongent également leur engagement.

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« Ensemble, nous avons amorcé un développement clair et posé des bases solides pour l’avenir. Nous voulons bâtir sur ces fondations. Nous avons une vision précise de notre style de jeu, de nos performances collectives et des moyens d’atteindre nos objectifs. Surtout, nous ne nous contenterons pas de nos acquis et travaillerons chaque jour à progresser. Nous croyons en notre potentiel et sommes convaincus qu’ensemble, avec conviction et détermination, nous pouvons accomplir bien plus », peut-on lire dans le communiqué du club.

Pub. le - MAJ le
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