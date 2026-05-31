Arsenal maintient sa parade malgré la défaite en finale de C1

Arsenal ne laisse pas place à la déception. Malgré la défaite cruelle en finale de Ligue des Champions face au PSG (1-1, 3-4 aux tirs au but), le club londonien a maintenu la tenue de sa traditionnelle parade prévue ce dimanche. Les Gunners vont ainsi célébrer une saison marquée par leur sacre en Premier League, 22 ans après le titre des « Invincibles ». L’événement devrait rassembler une foule immense dans la capitale anglaise, avec plusieurs centaines de milliers de supporters attendus.

La suite après cette publicité

Le dispositif est déjà bien établi : quatre bus défileront dans les rues de Londres, avec notamment un convoi dédié aux joueurs, un autre au staff, ainsi qu’un véhicule pour l’équipe féminine et un dernier réservé aux fans et aux membres du club. Le cortège, long d’environ huit kilomètres au départ de l’Emirates Stadium, traversera le nord de la ville avec des animations prévues tout au long du parcours. Selon plusieurs médias britanniques, près d’un demi-million de personnes pourraient se masser sur le trajet pour partager ce moment de célébration collective, avant le départ des internationaux en sélection.