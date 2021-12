Portugal : le Sporting et Porto sanctionnés par le fair-play financier

Le Sporting Portugal et le FC Porto ont été sanctionnés ce vendredi par l'UEFA pour le non-respect du fair-play financier. L'instance européenne a prononcé des amendes de 250.000 euros pour le champion du Portugal en titre et 300.000 pour l'actuel leader du championnat, et ce en raison d'un retard de paiement, et pourraient être exclus des compétitions UEFA jusqu'à trois saisons si ces impayés ne sont pas réglés d'ici le 31 janvier 2022.

D'autres clubs sont concernés par cette sanction : le Real Betis (Espagne), le CSKA Sofia (Bulgarie), le FK Astana (Kazakhstan) et Besiktas (Turquie) sont également concernés par une transgression du FPF. Le club turc pourrait perdre jusqu'à 15% des recettes reçues en Ligue des Champions cette saisons. Enfin, l'AEK Athènes (Grèce) aurait trouvé un accord avec l'UEFA pour régler une amende d'1,5 million d'euros, avec un pourcentage supplémentaire de 10% sur les revenus du club pour sa prochaine participation à une compétition européenne.