Stade Rennais : Nicolas Holveck fait un point sur le mercato

Très actif lors de ce mercato estival, le Stade Rennais n'a pour autant pas encore achevé son mercato estival. Interrogé à la mi-temps du match entre Rennes et Reims, le président breton Nicolas Holveck a effectué un point sur les négociations en cours. Et la pépite Jérémy Doku s'apprête bien à rallier la Bretagne dans les prochaines heures.

« On se rend compte qu'on est attractifs, on sollicite des joueurs internationaux et ils sont plutôt réceptifs à ce qu'on leur propose. Doku prend l'avion ce soir oui. Si on fait ces efforts c'est qu'on croit en lui. Il est annoncé comme un futur crack mais il joue aujourd'hui à un très haut niveau déjà. Visite médicale demain, il devrait nous rejoindre donc. Raphinha il n'y a rien de fait, le marché n'est pas fini, on verra. On connaît sa valeur en tout cas, il n'est pas parti, on s'est déjà renforcés offensivement, on a un effectif équilibré pour appréhender la suite. On a fait le choix de conserver l'ossature de l'équipe au milieu donc on ne fera pas Reine-Adélaïde, Léa-Siliki revient de blessure en plus donc on a estimé qu'on était assez pourvus, » a ainsi commenté le président du Stade Rennais au micro de Canal +.