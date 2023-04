Scottish Premiership : le Celtic s’offre le Old Firm face aux Rangers

Dans le cadre de la 31e journée du Championnat d’Écosse, le Celtic Glasgow, leader avec 85 points, défiait les Rangers, deuxièmes à neuf longueurs. Face à son éternel rival, les hommes d’Ange Postecoglou débutaient idéalement ce Old Firm et ouvraient la marque peu avant la demi-heure de jeu par l’intermédiaire de Kyogo Furuhashi (1-0, 26e). Oui mais voilà, juste avant la pause, le capitaine James Tavernier remettait les deux formations a égalité d’un superbe coup franc (1-1, 45e). Au retour des vestiaires, le Celtic Park s’enflammait à nouveau. Décisif au cours des 45 premières minutes et déjà buteur en janvier dernier contre ces mêmes Rangers, Kyogo Furuhashi s’offrait un doublé pour redonner l’avantage aux siens (2-1, 62e).

La suite après cette publicité

Peu avant le dernier quart d’heure, Jota profitait lui d’une terrible erreur défensive pour corser l’addition (3-1, 72e) mais ce choc n’était pas terminé… Sur un centre parfait de Borna Barisic, Tavernier surgissait et s’offrait, lui aussi, un doublé à bout portant (3-2, 79e). Malgré cette réduction du score, les Rangers ne parvenaient pas à faire leur retard et s’inclinaient d’une courte tête. Avec cette victoire (3-2), le Celtic Glasgow compte désormais 12 longueurs d’avance sur son adversaire du jour et se rapproche un peu plus d’un nouveau titre de champion.

À lire

L2 : Bordeaux s’offre Bastia et fait une très belle opération