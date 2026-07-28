FIFA : les pays européens menacent de boycotter la Coupe du Monde

Le Vieux Continent bouge encore et est bien décidé à ne pas laisser la FIFA faire ce qu’elle veut. En réponse à l’annonce de Gianni Infantino de vouloir de vendre des parts de la Coupe du Monde à des investisseurs privés, l’UEFA va se réunir en urgence dès cette semaine. Selon RMC Sport, ses membres dont la plupart sont hostiles à l’action du président de la FIFA, vont discuter de la manière de contre-attaquer. Le communiqué publié dans l’après-midi était une manière de répondre dans l’urgence. L’objectif est simple, il faut faire front commun et afficher sa désapprobation dans ce nouveau projet. En filigrane, il faut aussi y voir une lutte pour le contrôle du football mondial.

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De nombreuses personnes à l’UEFA se sont senties offensées, mises à l’écart en apprenant le chantier que veut lancer Infantino à travers l’article de The Times. Surtout, ils désapprouvent le plan sur le fond et sur la forme. La FIFA souhaite créer une société commerciale en charge des droits de la Coupe du Monde et de la Coupe du Monde des clubs (diffusion télévisée, marketing, etc) pour en vendre 20 à 30 % des droits à des investisseurs privés. Ces derniers sont déjà tout désignés puisqu’il s’agirait d’un groupe dirigé par Joshua Kushner, le frère de Jared Kushner, qui n’est autre que le gendre de Donald Trump.

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L’UEFA avait fait infléchir la FIFA en 2021

Cette vente permettrait d’accroître les revenus de l’instance. Elle valorise cette société commerciale à 20 milliards de dollars (17,5 Mds €) et espère bien tirer environ 4,2 milliards $ (3,7 Mds €) dans la cession d’une minorité de ses parts. Infantino a déjà assuré aux fédérations qui soutiendraient son projet un chèque de 20 M$ dans le but de se faire également réélire à la tête de l’instance mondiale du football en 2027 pour un nouveau mandat de 4 ans. Il va sans dire qu’il dirigerait cette société commerciale. Pour l’UEFA, la traduction est simple : la FIFA souhaite vendre la Coupe du Monde. Pour organiser la résistance et avoir une proposition choc, une idée a déjà fait surface.

D’après les informations de Sky Sports, les nations européennes pourraient aller jusqu’à boycotter la prochaine Coupe du Monde. Le média anglais parle là de la compétition féminine qui doit avoir lieu l’année prochaine au Brésil. La compétition masculine de 2030, organisée conjointement par le Maroc, le Portugal et l’Espagne (en plus de matchs en Argentine, Uruguay et Paraguay), n’est pas évoquée, du moins pour le moment. L’UEFA regarde les cartes dont elle dispose en main pour faire céder Infantino. En 2021, le patron de la FIFA avait renoncé à organiser le Mondial tous les deux ans lorsque le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, avait déclaré que les nations européennes ne participeraient pas.