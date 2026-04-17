Le Real Madrid accuse le Barça de corruption sportive

Affaire Negreira, nouvel épisode. Ce matin, la presse espagnole a publié le contenu des conclusions faites par le Real Madrid dans cette affaire. Le club merengue est l’un des acteurs les plus actifs contre le FC Barcelone et aujourd’hui, on apprend clairement que la Casa Blanca accuse son grand rival de corruption sportive.

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« Au vu de la tendance générale qui se dégageait des déclarations des arbitres et anciens arbitres, il ressortait que le système de contrôle et d’évaluation des performances des arbitres, dans lequel M. Enríquez Negreira jouait un rôle particulier, était arbitraire et perverti, la promotion et la carrière professionnelle des arbitres dépendant de la seule volonté des responsables du CTA. Certes, les éléments à charge qui existaient déjà lors du prononcé de l’ordonnance du 14/3/2024 (les paiements de plusieurs millions du F.C. Barcelone au vice-président du Comité technique des arbitres et leur absence totale de justification, entre autres), ainsi que divers autres éléments qui se sont ajoutés au fur et à mesure que l’enquête policière avançait, justifient amplement la poursuite de la présente procédure selon les modalités de la procédure abrégée, et permettent sans aucun doute de mettre en évidence un comportement continu de corruption sportive, d’origine criminelle et imputable à toutes les personnes faisant l’objet de l’enquête », peut-on lire dans le document que le Real Madrid a donné à la justice.