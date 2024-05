Carlo Ancelotti comprend le limogeage de Xavi

Évincé de ses fonctions d’entraîneur du Barça, Xavi quitte son club par la petite porte. Le technicien catalan, après trois ans sur le banc du FC Barcelone, a été limogé par ses dirigeants, alors qu’ils l’avaient maintenu en poste toute la deuxième partie de la saison. Pour Carlo Ancelotti, son homologue du Real Madrid, son départ est une bonne chose.

« Cela fait partie du travail d’un entraîneur, Xavi le comprendra. Quand il n’y a pas de bonnes relations entre le club et l’entraîneur, la meilleure chose à faire est de se séparer. Cela m’est arrivé avec Naples, le Bayern et Chelsea. La séparation est une bonne chose pour Barcelone et Xavi », a-t-il déclaré dans une interview dans Chiringuito de Jugones.