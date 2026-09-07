Lille va fermer son toît contre le Real Betis Balompié
De retour en Ligue des Champions ce mardi avec la réception du Real Betis Balompié, Lille va tenter de briller devant son public. Les Dogues qui ont débuté avec 7 points sur 9 en Ligue 1 affichent de la confiance à l’image de cette victoire 1-0 contre Toulouse jeudi.
🚨 ¡ÚLTIMA HORA!— Zona Mixta (@ZonaMixta__) September 7, 2026
💚🆚🇫🇷 El @RealBetis JUGARÁ en el PIERRE MAUROY con el TECHO CERRADO.
❗️ El @losclive lo ha SOLICITADO por las lluvias previstas.
✅ El @RealBetis ha dado el ‘okey’.#ZonaMixta pic.twitter.com/cwOcx2O1vO
Pour ce match contre les Espagnols, Lille a pris une décision forte. En effet, le toît du Stade Pierre-Mauroy sera fermé comme le dévoile Zona Mixta. Une décision motivée par les fortes précipitations prévues demain dans le Nord de la France. Le Real Betis Balompié a accepté cette requête.
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