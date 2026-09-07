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Ligue des Champions

Lille va fermer son toît contre le Real Betis Balompié

Par Aurélien Macedo
1 min.
Les joueurs du LOSC @Maxppp
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De retour en Ligue des Champions ce mardi avec la réception du Real Betis Balompié, Lille va tenter de briller devant son public. Les Dogues qui ont débuté avec 7 points sur 9 en Ligue 1 affichent de la confiance à l’image de cette victoire 1-0 contre Toulouse jeudi.

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Pour ce match contre les Espagnols, Lille a pris une décision forte. En effet, le toît du Stade Pierre-Mauroy sera fermé comme le dévoile Zona Mixta. Une décision motivée par les fortes précipitations prévues demain dans le Nord de la France. Le Real Betis Balompié a accepté cette requête.

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