La liste des chocs de L1 et de C1 que le PSG pourrait jouer sans Hakimi, Doué, Dembélé ni Mendes

Les mauvaises nouvelles sont tombées. Le Paris Saint-Germain a officialisé la nature des blessures d’Achraf Hakimi et d’Ousmane Dembélé, mais a également annoncé l’indisponibilité inattendue de Nuno Mendes. «Achraf Hakimi souffre d’une entorse sévère de la cheville gauche, qui entraînera une indisponibilité de plusieurs semaines. Ousmane Dembélé est victime d’une lésion du mollet gauche. Il restera en soins ces prochaines semaines. Nuno Mendes souffre d’une entorse du genou gauche. Il restera en soins ces prochaines semaines. Désiré Doué poursuit son travail de rééducation. Un nouveau point sera fait après la trêve internationale».

Sans oublier Désiré Doué également sur le flanc, victime d’une lésion de grade 3 de la cuisse (sur une échelle de 0 à 4), le club de la capitale s’apprête à affronter un calendrier chargé sans quatre de ses titulaires habituels. Avec un Doué annoncé indisponible jusqu’en janvier 2026, et un Hakimi out pendant au moins 6 semaines et potentiellement partant à la CAF 2025, Paris a de quoi s’inquiéter. Sans oublier les incertitudes concernant Mendes et Dembélé pour qui aucun risque de rechute ne sera pris. Et si l’on jette un coup d’œil au calendrier parisien, Luis Enrique va devoir bricoler, notamment pour le poste de latéral, face à plusieurs adversaires. Le week-end prochain, face à l’Olympique Lyonnais pour commencer. Après la trêve internationale, des retours seront peut-être attendus, mais il y a de fortes chances pour que le coach espagnol doive faire sans eux durant l’enchaînement XXL à partir de la fin du mois de novembre (Tottenham, Monaco, Rennes, Athletic).

Liste des matches du PSG jusqu’à la fin de l’année 2025 :

OL-PSG (9 novembre)

PSG-Le Havre (22 novembre)

PSG-Tottenham (26 novembre)

Monaco-PSG (29 novembre)

PSG-Rennes (6 décembre)

Athletic Bilbao-PSG (10 décembre)

Metz-PSG (13 décembre)

Liste des matches du PSG au début de l’année 2026 :