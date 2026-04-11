Premier League
Éli Junior Kroupi bat un record historique en Premier League
1 min.
@Maxppp
Pour sa première saison en Premier League, Éli Junior Kroupi a mis les petits plats dans les grands. Arrivé à Bournemouth en provenance de Lorient l’été dernier (les deux clubs partagent le même propriétaire, BKFC), l’international espoir français a d’abord dû se contenter d’un rôle de joker de luxe, avant de devenir une évidence aux yeux d’Andoni Iraola.
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Cet après-midi face à Arsenal, Kroupi n’a ainsi eu besoin que de 17 minutes pour ouvrir le score. Un but qui porte désormais son total à 10 réalisations en Premier League. C’est tout simplement une première au XXIe siècle pour un U20 disputant sa première saison dans le championnat anglais.
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