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CdM : la sortie de Lionel Messi sur les Bleus

Par Jordan Pardon
1 min.
Lionel Messi @Maxppp

Il n’a toujours pas confirmé sa participation à la prochaine Coupe du Monde, mais sa présence ne fait plus vraiment de doutes. Dans une interview accordée à l’animateur argentin Pollo Alvarez sur YouTube, Lionel Messi a été invité à donner ses favoris pour le Mondial de cet été. Presque quatre ans après le sacre de l’Albiceleste au Qatar, l’octuple Ballon d’Or espère triompher à nouveau, mais sait la concurrence féroce.

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Pour Messi, il y a aujourd’hui des nations "devant (l’Argentine) et en meilleure forme". Il fait notamment mention des Bleus, bluffants par leur qualité. «La France est de nouveau très bien et compte de nombreux joueurs de haut niveau», indique Messi, qui cite également l’Espagne, le Brésil, l’Allemagne, l’Angleterre ou encore le Portugal.

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