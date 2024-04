Rayan Cherki évoque son lien fort avec Kylian Mbappé

Tous les deux membres de l’écurie de Fayza Lamari, Kylian Mbappé (25 ans) et Rayan Cherki (20 ans) sont très amis dans la vie. Le jeune joueur de l’OL a d’ailleurs évoqué son entente avec la star du PSG et de l’équipe de France lors d’un entretien accordé à So Foot ce jeudi.

«On a des bons rapports. À la base, il avait mis un tweet après mon match contre Nantes. Après ça, on s’est parlé sur les réseaux. On s’est vus une fois, deux fois, trois fois, après les matches en sélection. Avec Kylian, on ne parle pas trop football. Lui, de par sa vision, c’est les buts, les buts, les buts. Donc il me dit: “stats, stats, stats”. En vrai, quand on se voit, on parle pratiquement de tout… sauf de foot.» Pourtant, on imagine que le champion du monde 2018 a discuté du PSG avec le Lyonnais. Au mercato d’hiver 2023, le nom de Cherki avait été cité dans la capitale. Mais il est finalement resté à Lyon.