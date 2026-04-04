Ligue 1 : le Stade Rennais fait plier Brest et met la pression sur Lille et Lyon

Restant sur deux résultats contrastés contre Lille et Metz à domicile, le Stade Rennais (7e) devait se relancer à Francis-Le Blé contre Brest (11e). Face à la formation d’Eric Roy, la troupe de Franck Haise a souffert et a même été rejointe par deux fois, mais s’est finalement imposée (3-4) au terme de l’un des plus beaux matchs de cette saison 2025-2026 de Ligue 1. Pourtant, ce sont les Brestois qui ont ouvert la marque après seulement quatre minutes de jeu. À la suite d’un corner de Chotard, le ballon est contré par Aït Boudlal. Mais le Camerounais était là pour reprendre le ballon (1-0).

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Un avantage qui n’a duré qu’un peu plus de 15 minutes. Dominateurs avec le ballon, les Rennais recollaient au score sur un centre de Merlin et un Ludovic Blas seul dans la surface pour placer une belle reprise du gauche (16e, 1-1). Les Rennais, de plus en plus pressants, ont ensuite obtenu un penalty après une perte de balle de Lala et un Al-Tamari fauché dans la surface par Coudert. Esteban Lepaul, à ce moment-là, marquait son 15e but en championnat et permettait à Rennes de prendre les devants de cette rencontre (35e, 1-2).

Esteban Lepaul, nouveau meilleur buteur de Ligue 1

Au retour des vestiaires, Rennes pensait faire le break d’entrée, mais Al-Tamari – lancé dans le dos de l’arrière-garde brestoise – était signalé en position de hors-jeu (48e). Huit minutes plus tard, Brice Samba manquait sa sortie et voyait Eric Dina Ebimbe s’offrir un doublé de la tête (57e, 2-2). Pas de quoi déstabiliser des Rennais revigorés depuis l’arrivée de Franck Haise en février dernier. Quelques minutes plus tard, Breel Embolo profitait des largesses défensives de Brest pour ajuster Coudert (63e, 2-3)… avant que Labeau-Lascary ne remette encore une fois Brestois et Rennais à égalité (70e, 3-3). Mais les Brestois n’étaient pas encore au bout de leur surprise…

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À un quart de la fin de cette partie, Lala commettait une faute dans sa surface sur Al-Tamari. Esteban Lepaul ne se faisait pas prier pour transformer son second penalty de la rencontre, remettre Rennes en tête et, sur le plan individuel, prendre la tête du classement des meilleurs buteurs du championnat de France, avec 16 buts, juste devant Mason Greenwood et avec le même total que Joáquin Panichelli. Malgré un Labeau-Lascary en jambes, une énorme frayeur avec un but refusé d’Ajorque (90e+2), quelques pertes de balle évitables et une tête détournée par Samba dans les dernières secondes, Rennes a conservé son avantage et a enfin renoué avec la victoire (3-4). Un succès important dans la course au titre à l’Europe, qui permet aux coéquipiers de Valentin Rongier de prendre provisoirement la 6e place devant l’AS Monaco et de revenir à hauteur de Lille (5e) et l’OL (4e).