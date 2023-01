Brésil : décès de Roberto Dinamite, légende du football brésilien

Nouvelle disparation pour le football brésilien. L’ancien international brésilien, Carlos Roberto de Oliveira, plus connu sous le surnom de Roberto Dinamite (38 matchs, 20 buts) est décédé ce dimanche soir à Rio de Janeiro, à l’âge de 68 ans. Il luttait depuis la fin de l’année 2021 contre une tumeur à l’intestin. Son état de santé avait empiré ces dernières semaines et il avait été admis jeudi dernier à l’hôpital Unimed de Rio de Janeiro. Révélé aux yeux du monde le 25 novembre 1971 dans le mythique stade du Maracanã, l’attaquant de 17 ans avait reçu en ce jour son surnom qui l’a suivi toute sa carrière après avoir marqué son premier but pour le Vasco da Gama (1 110 matchs, 710 buts), lors d’une victoire (2-0) contre l’Internacional. Le lendemain, le Jornal dos Sports titrait comme un symbole : « le Garçon-Dynamite provoque une détonation au Maracanã ».

C’était le premier des 710 buts de Roberto en 1 110 apparitions pour Vasco. Le premier des 190 buts marqués dans le championnat brésilien, un record toujours d’actualité aujourd’hui. Avec le Vasco , il a remporté un championnat national (1974) et cinq championnats régionaux Carioca (1977, 1982, 1987, 1988 et 1992). Mais il n’y a pas que les titres qui ont écrit la légende de Roberto Dinamite avec Vasco. Il y a des épisodes tout aussi historiques comme son retour au club en 1980, après un bref passage au FC Barcelone. Dans un Maracanã de 100 000 personnes, il a inscrit tous les buts des Camisas Negras lors de la victoire (5-2) contre les Corinthians. Devenu président du Vasco da Gama, Roberto Dinamite n’a jamais cessé d’être l’idole d’une ville et d’un peuple. Preuve en est qu’en octobre 2021, un programme de financement participatif a été levé et en moins de 6 heures, plus de 190 000 reais brésiliens ont été récoltés pour la construction de sa statue à São Januário. Le monument a été inauguré le 28 avril 2022.

