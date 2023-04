Karim Benzema fait sauter la banque !

Les matchs retour des quarts de finale de Ligue des Champions sont passionnants ! Et ce mardi, ça commence fort avec ce deuxième round entre Chelsea et le Real Madrid du côté de Stamford Bridge. Après la victoire 2-0 des hommes de Carlo Ancelotti au Bernabéu, les Blues voudront logiquement s’offrir une belle remontada et tenter de sauver leur saison. Surtout qu’une victoire finale est pour l’écurie londonienne la seule possibilité de disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes la saison prochaine…

Le Real Madrid bat Chelsea : cote à 2,40

La Ligue des Champions, c’est la compétition du Real Madrid. Et on a vu lors du match aller - ou même en comparant les prestations des deux équipes dans leur championnat respectif - qu’il y a actuellement plusieurs classes d’écart entre Madrilènes et Londoniens. Tactiquement, individuellement, physiquement ; les Merengues semblent au-dessus dans absolument tous les domaines du jeu. Difficile d’imaginer autre chose qu’un nouveau succès de la bande de Luka Modric face à une équipe de Chelsea qui va devoir se découvrir. Et on le sait, le Real Madrid avec des espaces, c’est létal. Autant dire que Vinicius Junior et Karim Benzema, entre autres, vont se régaler.

deux buts ou plus de Karim Benzema contre Chelsea : cote à 7,50

S’il y a un homme à l’aise dans ce type de rendez-vous, c’est justement le Français. Déjà buteur et auteur d’une belle prestation lors du dernier match contre les Blues, le Lyonnais est en feu en ce moment, avec 7 buts sur ces 5 derniers matchs toutes compétitions confondues. Autant dire que Chelsea peut trembler, d’autant plus que l’an dernier déjà, KB9 avait signé un triplé à Stamford Bridge. Tout sauf rassurante, la défense londonienne risque bien d’encaisser un nouveau but de la référence offensive madrilène. Et sûrement plus d’un d’ailleurs…

Victoire du Real Madrid contre Chelsea 0-1, 0-2, 0-3 cote à 3,95

Un clean sheet de Thibaut Courtois en terres londoniennes ? C’est tout à fait possible d’imaginer les Merengues repartir sans avoir encaissé le moindre but. Tout d’abord parce que le niveau du portier belge n’est plus à prouver, tout comme la fiabilité du secteur défensif madrilène dans les rendez-vous importants. Surtout que du côté de Chelsea, ce n’est pas la folie en attaque, avec bon nombre de joueurs peu redoutables devant et une animation offensive morne. Sur ces cinq derniers matchs, le club anglais n’a fait trembler les filets qu’à une reprise. Autant dire qu’une victoire du Real Madrid sans concéder de but est une hypothèse fortement envisageable !

