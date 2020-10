Serie A : Bologne l'emporte sur Cagliari

Après trois défaites de suite, Bologne a enfin corrigé le tir ce soir lors de la réception de Cagliari. Les Rossoblu l'ont emporté 3-2 dans un match à rebondissements et remontent à la 14e place de la Serie A, après 6 journées.

Un doublé de Barrow (45e, 56e) et un but de Soriano (52e) ont offert la victoire. Les Sardes avaient pourtant ouvert la marque grâce à Galvao (15e) tandis que Simeone a inscrit le second but (47e). Cagliari est 12e ce soir.

Le classement de la Serie à retrouver ici.