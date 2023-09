Rennes : gros coup dur pour Arnaud Kalimuendo

Touché avec l’équipe de France Espoir cette semaine, Arnaud Kalimuendo inquiétait du côté de Rennes. L’attaquant de 21 ans semblait retrouver des sensations sur ce début de saison (4 matches, 1 but, 1 passe décisive) et cette trêve internationale lui avait permis de marquer des points sous les ordres de Thierry Henry. Mais sa récente blessure va l’éloigner des terrains plusieurs semaines.

La suite après cette publicité

En conférence de presse, Bruno Génésio a confirmé la longue indisponibilité du joueur après sa blessure à l’ischio. « C’est une blessure à l’ischio, on en saura un peu plus dans la semaine, c’est moins grave que ce qu’on aurait pu craindre en regardant le match, mais a priori on part sur quelques semaines d’indisponibilité. »