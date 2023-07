Chelsea : Mauricio Pochettino veut des départs

La suite après cette publicité

Lui, l’ancien des Spurs de Tottenham, est désormais bien installé à Chelsea. En pleine pré-saison aux États-Unis avec ses nouveaux hommes, Mauricio Pochettino semble déjà avoir eu effet positif sur son équipe. Les Blues ont remporté deux de leurs trois rencontres amicales (Wrexham et Brighton), mais plus que des résultats, les Londoniens montrent de vrais bons signaux, à l’image de Nicolas Jackson en attaque. Néanmoins et malgré l’énorme dégraissage mis en place par Toddy Boehly depuis le début de l’été (plus de 250 M€ récoltés), Chelsea possède encore trop de joueurs au goût du tacticien argentin.

Après le match nul face à Newcastle (1-1), Mauricio Pochettino a déclaré : «Pour le moment, la dynamique est très bonne, il y a de très bons gars et ils partagent du temps ensemble. Mais c’est difficile parce que parfois, à chaque match, trois, quatre voire cinq joueurs ne peuvent pas jouer.» Au poste de latéral gauche par exemple, Chelsea est bouché avec Ben Chilwell, Marc Cucurella, Ian Maatsen et Lewis Hall. Au milieu, Cesare Casadei et Andrey Santos luttent pour se joindre au groupe qui sera gardé en vue de la rentrée prochaine. «Ce que nous ne pouvons pas avoir, c’est une équipe trop massive, avec des joueurs non-impliqués car cela va créer du désordre dans l’équipe. Nous avons besoin de 22, 23, 24 joueurs avec des jeunes et c’est tout. Je suis vraiment désolé parce que la décision sera peut-être difficile, mais nous devons construire une bonne équipe équilibrée qui veut être compétitive», conclu le coach des Blues. Le message est clair, seuls les meilleurs éléments resteront au club. Les autres seront prêtés, ou vendus…

